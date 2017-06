Deutschland

16.6.2017, 17:35 Uhr

«Bild»-Zeitung: Deutscher Alt-Bundeskanzler Helmut Kohl ist tot

Der deutsche Alt-Bundeskanzler Helmut Kohl ist tot. Das berichtete die «Bild»-Zeitung am Freitag ohne Angabe einer Quelle. Von sda

Als Folge eines schweren Sturzes war Helmut Kohl seit 2008 gesundheitlich schwer angeschlagen. Nun ist der Alt-Bundeskanzler gestorben. (Archiv) (Bild: sda)

Der Altkanzler starb demnach am Freitagmorgen in seinem Haus in Ludwigshafen im Alter von 87 Jahren. Kohl war von 1982 bis 1998 Bundeskanzler.