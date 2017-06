25 Jahre Haft für türkischen Oppositionspolitiker wegen Spionage

¶ Nach dem Rücktritt von Bundesrat Didier Burkhalter sucht die FDP einen Nachfolger aus der Romandie oder dem Tessin. In der Westschweiz fällt der Name des Genfer Staatsrats Pierre Maudet, aus dem Tessin gehört Ignazio Cassis zu den Favoriten. Von sda. Weiterlesen

Bundesrat

¶ Die Politik habe in den letzten Jahren viel Raum in seinem Leben eingenommen, sagte Bundesrat Didier Burkhalter am Mittwoch vor den Bundeshausmedien. Das Bedürfnis, etwas Neues zu machen, sei plötzlich gekommen. Burkhalter sprach von einer «Welle». Von sda. Weiterlesen