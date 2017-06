Türkei

14.6.2017, 01:15 Uhr

Türkischer Aussenminister reist wegen Katar-Krise nach Doha

Inmitten der diplomatischen Krise zwischen Katar und seinen Nachbarländern reist der türkische Aussenminister Mevlüt Cavusoglu am Mittwoch in das Golfemirat. Von sda

Der türkische Aussenminister Mevlüt Cavusoglu versucht, in der Katar-Krise direkt in der Golfregion zu vermitteln. (Archivbild) (Bild: sda)

Cavusoglu werde sich in Doha mit Katars Emir Tamim bin Hamad al-Thani und mit Aussenminister Mohammed bin Abdulrahman al-Thani treffen, teilte das türkische Aussenministerium mit. Das Thema der Reise sei die «jüngste Entwicklung in der Region». Die Türkei hatte sich - wie andere Staaten auch - als Vermittler in der Krise angeboten.

Saudi-Arabien, Ägypten, Bahrain und die Vereinigten Arabischen Emirate hatten vergangene Woche ihre diplomatischen Beziehungen zu Katar gekappt und eine Blockade gegen das Golfemirat verhängt. Begründet wurde das Vorgehen mit Katars Verbindungen zu Terrororganisationen. Saudi-Arabien ärgert zudem, dass Katar den harten Kurs gegen den Iran nicht mitträgt.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte die gegen Katar verhängten Sanktionen am Dienstag scharf kritisiert. «Ein Land in allen Bereichen zu isolieren, ist unmenschlich und widerspricht dem Islam», sagte Erdogan in Ankara. Gegen Katar sei «in gewisser Weise die Todesstrafe» verhängt worden. Die Türkei sieht die Entwicklungen mit grosser Sorge und Erdogan forderte bereits die Aufhebung der Blockade.