Syrien

13.6.2017, 10:40 Uhr

Angreifer nehmen Viertel in syrischer IS-Hochburg Al-Rakka ein

Von Kurden angeführte Truppen drängen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in ihrer nordsyrischen Hochburg Al-Rakka weiter zurück. Die Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) nahmen am Montagabend nach eigenen Angaben ein Industriegebiet im Osten der Stadt ein. Von sda

Die Truppen der Syrischen Demokratischen Kräfte rücken in der IS-Hochburg Al-Rakka weiter vor. (Archiv) (Bild: sda)

Auch die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte bestätigte am Dienstag das Vorrücken der SDF-Kämpfer. Sie seien mittlerweile bis zur Altstadt Al-Rakkas vorgestossen. Die Kämpfe im Osten der Stadt gingen weiter, erklärte SDF-Sprecher Ahmed Mohammed.

Al-Rakka ist die wichtigste Hochburg der IS-Extremisten in Syrien. Die SDF-Kräfte waren in den vergangenen Monaten bis an die Stadtgrenze vorgerückt. Angeführt werden sie von der Kurdenmiliz YPG. Die internationale Anti-IS-Koalition unterstützt die Offensive.