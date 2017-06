Auch das noch

19.6.2017, 13:32 Uhr

Elsässerrheinweg: Die Suche nach dem «Gefahrenpotenzial», Teil zwei

Auf dem Elsässerrheinweg komme es zu «gefährlichen Situationen» zwischen Velofahrern und Spaziergängern, sorgt sich LDP-Grossrat Heiner Vischer. Stimmt nicht, sagten wir von der TagesWoche. Stimmt doch, sagten Leser. Also nahmen wir das «Gefahrenpotenzial» ein zweites Mal unter die Lupe. Von Dominique Spirgi

Zuerst eine Entschuldigung: Wir haben es versäumt, die «Auch-das-noch»-Glosse über die «Gefahrenpotenziale» am Elsässerrheinweg mit der üblichen Erklärung zu versehen:

Auch das noch – die TagesWoche-Rubrik fürs Schöne, Schräge und Fiese. Immer mit einem ;-) zu verstehen.

Das mag der Grund sein, warum unser Beitrag über den Kummer, den die Konflikte zwischen Velofahrern und Fussgängern bei LDP-Grossrat Heiner Vischer auslösen, einige erzürnte Leserkommentare proviziert hat. Also können wir auf die Bemerkung: «Sie Besserwisser, Sie ziehen wieder einmal Ihren politischen Gegner ins Lächerliche», getrost antworten: Jawohl tue ich, das ist der eigentliche Sinn dieser Kolumne.

Eine Glosse soll aber selbstverständlich nicht Gefäss für die Verbreitung von Fake-News sein. Also haben wir den Einwand eines anderen Lesers: «Am Samstag um 16.00 Uhr ist dort niemand unterwegs, versuchen Sie es doch einmal am Sonntag», ernst genommen und sind noch einmal hingefahren. Am Sonntag, 18. Juni, 13.45 Uhr bei schönem Wetter und nicht allzu heissen Temperaturen. Also bei bestem Velofahr-Wetter.

Das Resultat sieht man oben im Video.

Haben Sie keine Ahnung, worüber ich hier debattiere? Dann lesen Sie Teil eins dieser Kolumne: «Wo ist denn das ‹Gefahrenpotenzial› am Elsässerrheinweg?

