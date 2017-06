Diebestour

17.6.2017, 11:20 Uhr

Pole und Bulgarinnen auf Diebestour geschnappt

Die Kantonspolizei Aargau hat am Freitag in Reinach und in Neuenhof einen in der Schweiz wohnhaften Polen und zwei bulgarische Kriminaltouristinnen festgenommen. Sie werden verdächtigt, Diebestouren durch Geschäfte unternommen zu haben. Von sda

Der 52-jährige Mann flog auf, als er in einem Drogeriemarkt in Reinach mit prall gefüllter Tasche an der Kasse vorbeiging, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilte. Er wollte zunächst flüchten, konnte aber kurze Zeit später festgenommen werden. Die gestohlenen Kosmetikartikel in der Tasche hatten einen Wert von rund 1200 Franken. Der Pole wird verdächtigt, mit einem Komplizen gezielt auf Diebestour gewesen zu sein.

Auf Taschendiebstähle konzentriert hatten sich zwei Frauen aus Bulgarien im Alter von 20 und 23 Jahren. Sie sind am Freitagmorgen einer Angestellten eines Selbstbedienungsladen aufgefallen und dürften laut Polizei für eine Serie von ungeklärten Taschendiebstählen verantwortlich sein. Auch sie wurden festgenommen.