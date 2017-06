Regierung BS

Mittel gegen häusliche Gewalt: Was Basel von Zürich lernen kann

Die Basler Regierung will mehr gegen häusliche Gewalt tun. Grundlage dafür ist ein neuer Expertenbericht, der in Zusammenarbeit der Kantone Basel-Stadt und Zürich entstanden ist. Er zeigt – Basel hinkt Zürich zum Teil noch etwas hinterher. Von TaWo

Mehr Handhabe für die Polizei, wenns um den Schutz von Familienangehörigen geht, muss geprüft werden. Dies geht aus einem Bericht des JSD hervor, der einen Vergleich mit der Praxis in Zürich zieht. (Bild: Hans-Jörg Walter)

Beim Thema häusliche Gewalt besteht Handlungsbedarf. Schon vor einem Jahr kritisierten Fachleute unter anderem, dass Täter zu wenig zur Rechenschaft gezogen würden. Nun signalisiert die Basler Regierung, dass sie mehr gegen Gewalt unternehmen möchte, die sich hinter der Familien-Fassade abspielt. Das verspricht sie am Dienstag in einer Medienmitteilung.

Grundlage dieses Vorsatzes ist ein neuer Bericht des Justiz- und Sicherheitsdepartementes (JSD). Darin werden – als Antwort auf zwei Anzüge im Grossen Rat – mögliche Schutzmassnahmen gegen häusliche Gewalt unter die Lupe genommen. Für den Bericht haben Fachpersonen aus Basel-Stadt und Zürich zusammengearbeitet, um die Praxis in den beiden Kantonen zu vergleichen.

Eins vorweg: Bei häuslicher Gewalt finden nur wenige Straftaten den Weg in eine Anzeigenstatistik. Scham, schwierige Gefühle gegenüber Familienmitgliedern oder Abhängigkeiten – das sind alles Gründe, warum nur wenige Betroffene die Taten anzeigen. Bei der Anzahl registrierter Fälle sind Basel und Zürich aber vergleichbar.

Mehr Schutzmassnahmen in Zürich als in Basel

Was dagegen auffällt: In Zürich werden deutlich mehr polizeiliche Schutzmassnahmen pro Einwohner angeordnet als in Basel. Dazu zählen Wegweisungen, Rayon- und Kontaktverbote für sogenannte «gefährdende Personen».

Die Erklärung dafür im Bericht: Die Definition von häuslicher Gewalt umfasst in Zürich auch Stalking. In Basel muss hingegen die «gestalkte» Person den zivilrechtlichen Weg beschreiten. Somit wird ein Teil der Schutzmassnahmen bei häuslicher Gewalt nicht von der Polizei, sondern vom Zivilgericht verfügt. In den meisten Fällen ist das ein vergleichsweise langwieriger Prozess.

Es gibt noch weitere Unterschiede: In Zürich werden mehr Personen beschützt als in Basel. Dies deshalb, weil Zürich nicht nur bei mündigen «Gefährdenden» Schutzmassnahmen ergreift. Somit ist dort die Zielgruppe für Schutzmassnahmen grösser. Zudem werden in Zürich auch dann Wegweisungen angeordnet, wenn sich der Konflikt nicht in einem gemeinsamen Haushalt abspielt.

Stalking hat nicht nur eine Wohnadresse

Die Verfasser des Berichts kommen zum Schluss, dass es bei häuslicher Gewalt um weit mehr geht als um «erwachsene Paargewalt» in einem Haushalt. Es braucht keine gemeinsame Adresse für häusliche Gewalt – das ist besonders ersichtlich bei Stalking-Fällen. Deshalb soll die gemeinsame Adresse auch in Basel kein Kriterium dafür sein, ob die Polizei Schutzmassnahmen anordnen kann oder nicht.

Selbstverständlich soll die Polizei auch geeignete Schutzmassnahmen für Kinder oder weitere Familienmitglieder anordnen können. Diesbezüglich hinkt Basel, wie der Bericht nahelegt, Zürich etwas hinterher. Zu prüfen wären in Basel auch spezielle Unterstützungsangebote für betroffene Kinder. In Zürich gibt es dafür mit «KidsPunkt» eine eigene Beratungsstelle, während in Basel gemäss Bericht noch kein standardisiertes psychotherapeutisches Angebot besteht.