Grosser Rat AG

13.6.2017, 09:35 Uhr

Neue FDP-Grossrätin für den Bezirk Zurzach

Die 48-jährige Claudia Hauser aus Döttingen im Bezirk Zurzach wird neues Mitglied des Aargauer Grossen Rates. Sie ersetzt im Kantonsparlament den zurückgetretenen Erwin Baumgartner. Von sda

Die Bankangestellte Claudia Hauser hatte bei den letzten Grossratswahlen die meisten Stimmen der Nichtgewählten auf der FDP-Liste des Bezirks Zurzach erzielt und war damit erster Ersatz. Die neue Grossrätin wird an der Parlamentssitzung vom 20. Juni in Pflicht genommen, wie die Staatskanzlei am Dienstag mitteilte.