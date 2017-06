Gewalt

12.6.2017, 16:20 Uhr

Drei Verletzte und drei Festnahmen nach «Argovia-Fäscht»

Nach dem «Argovia-Fäscht» ist es ausserhalb des Festgeländes in der Nacht auf Sonntag zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Drei Männer wurden verletzt. Die Polizei nahm wenig später drei Tatverdächtige fest. Von sda

Drei Männer im Alter von 24 bis 28 Jahren erlitten bei der tätlichen Auseinandersetzung um fünf Uhr leichte bis mittelschwere Verletzungen, wie die Aargauer Kantonspolizei am Montag mitteilte. Sie mussten sich von einem Arzt versorgen lassen.

Wenige Stunden später hielt eine Patrouille der Regionalpolizei Brugg bei einer Kontrolle in Lupfig drei Tatverdächtige an. Diese sassen als Mitfahrer in einem Auto.

Die Polizei nahm die drei Männer fest. Es handelt sich um zwei Ungaren im Alter von 23 und 26 Jahren sowie um einen Rumänen im Alter von 22 Jahren. Die Staatsanwaltschaft Brugg-Zurzach eröffnete eine Strafuntersuchung. Sie wird die Anordnung von Untersuchungshaft beantragen.

Der Organisator des «Argovia-Fäschts» - Radio Argovia - zählte rund 50'000 Besuchende am grössten eintägigen Openair im Kanton.