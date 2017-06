Automobil

11.6.2017, 17:15 Uhr

Sieg für Buemi im zweiten Rennen in Berlin

11.6.2017, 17:15 Uhr

Sébastien Buemi feiert in der Formel E im achten Saisonrennen den sechsten Sieg. Der Romand setzt sich im Renault e.dams am Sonntag in Berlin im zweiten ePrix des Wochenendes durch. Von sda

Sieg in Berlin: Sébastien Buemi im Renault e.dams (Bild: sda)

Buemi, der als Zweiter gestartet war, profitierte von einer 10-Sekunden-Strafe gegen den Schweden Felix Rosenqvist. Der Sieger vom Samstag bekam diese als Führender wegen «unsicherer Freigabe» (unsafe release) beim Autowechsel auferlegt.

Platz 3 hinter Buemi und Rosenqvist ging an den Brasilianer Lucas di Grassi, womit der Schweizer seinen Vorsprung in der Overall-Wertung um 10 auf 32 Zähler ausbauen konnte. Noch sind in der laufenden Meisterschaft vier Rennen ausstehend.

Am Samstag hatte Buemi in Berlin nach einer Aufholjagd den 5. Platz belegt. Wegen eines Regelverstosses beim Reifendruck wurde der 28-Jährige nachträglich jedoch disqualifiziert.