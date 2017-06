Tour de Suisse

10.6.2017, 17:45 Uhr

Rohan Dennis nach Sieg im Prolog erster Leader der Tour de Suisse

10.6.2017, 17:45 Uhr

Der erste Träger des Maillot jaune in der 81. Tour de Suisse heisst Rohan Dennis. Der Australier gewinnt den Prolog in Cham mit acht Sekunden Vorsprung vor Stefan Küng. Von sda

Stefan Küng fehlten in Cham acht Sekunden auf Prolog-Sieger Rohan Dennis (Bild: sda)

Der 23-jährige Thurgauer Küng musste sich zum Auftakt in die neuntägige Landesrundfahrt einzig seinem BMC-Teamkollegen Rohan Dennis geschlagen geben. Auf dem 6 km langen Parcours in der Zuger Gemeinde büsste Küng, der in seinem dritten Jahr als Profi erstmals die Tour de Suisse bestreitet, auf den Australier acht Sekunden ein.

Dritter in Cham wurde der Österreicher Matthias Brändle (0:09 zurück). Zweitbester Schweizer war der 38-jährige Zuger Martin Elmiger, der mit 14 Sekunden Rückstand Neunter wurde. Mathias Frank, 2014 Gesamtzweiter und in diesem Jahr wohl der Schweizer mit den besten Aussichten im Gesamtklassement, kam mit 38 Sekunden Rückstand nicht über Rang 100 hinaus.

Die Etappe am Sonntag mit Start und Ziel in Cham führt über 172,7 km.