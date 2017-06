Basketball

10.6.2017, 06:35 Uhr

Cleveland Cavaliers fahren ersten Sieg im NBA-Final ein

Entscheidung vertagt: Die Cleveland Cavaliers gewinnen das vierte Spiel der NBA Finals gegen die Golden State Warriors deutlich. Nach dem 137:116-Sieg steht es in der Finalserie nun 1:3. Von sda

Die Cleveland Cavaliers mit Kevin Love (Mitte) trotzen den Golden State Warriors ein fünftes Spiel ab. (Bild: sda)

Kyrie Irving erzielte am Freitag (Ortszeit) 40 Punkte für die Cavaliers. Auf deren 35 kam Kevin Durant auf Seite der Warriors. Damit kommt es am Montagabend in der Best-of-7-Serie nun zu einem weiteren Spiel in Oakland.

Den Cavaliers um LeBron James gelang ein Spiel nahe der Perfektion. 52,9 Prozent der Würfe waren erfolgreich, 24 Mal gab es gar drei Punkte pro Korb.

Die Cavaliers versuchen nun das erste NBA-Team zu werden, das einen 3:0-Rückstand aufholt. Die Warriors dagegen, die ihre ersten 15 Spiele der Playoffs gewonnen hatten, können den Sack vor eigenem Publikum zumachen.