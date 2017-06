England

9.6.2017, 17:50 Uhr

Manchester United lässt Ibrahimovic ziehen

Die Wege von Zlatan Ibrahimovic und Manchester United trennen sich nach einer Saison bereits wieder. Von sda

Zlatan Ibrahimovic verlässt Manchester United nach einem Jahr wieder (Bild: sda)

Der Europa-League-Sieger offizialisierte am Freitag den Abschied des 35-jährigen Stürmerstars, über den in englischen Medien in den letzten Tagen bereits spekuliert worden war. Ibrahimovics Vertrag mit dem englischen Rekordmeister läuft in diesem Sommer aus.

Ibrahimovic stiess vor einem Jahr von Paris Saint-Germain zum englischen Rekordmeister. In 46 Spielen erzielte der schwedische Stürmerstar 28 Tore und bereitete zehn vor. Seine Saison endete vorzeitig, als er sich im April schwer am Knie verletzte.

Manchester United belegte in der Premier League den 6. Schlussrang, qualifizierte sich aber mit dem erstmaligen Triumph in der Europa League dennoch für die Champions League.