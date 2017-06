Italien

9.6.2017

Spalletti wurde als neuer Inter-Trainer bestätigt

Inter Mailand bestätigt Luciano Spalletti wie erwartet als neuen Trainer. Der 58-jährige Italiener unterschreibt einen Zweijahresvertrag. Von sda

Luciano Spalletti gibt seine Anweisungen nun in Mailand (Bild: sda)

Spalletti hatte in der vergangenen Saison die AS Roma auf Platz 2 geführt, Inter verpasste nach einer chaotischen Spielzeit mit dem 7. Rang die Europacup-Plätze. Mit Roberto Mancini, Frank de Boer, Stefano Pioli und Interimscoach Stefano Vecchi verbrauchten die «Nerazzurri» vier Trainer in der abgelaufenen Saison.