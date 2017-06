FC Basel

9.6.2017, 15:18 Uhr

Neuer Job für Alex Frei

Sesselrücken in der Nachwuchsabteilung des FC Basel: Arjan Peço übernimmt vom neuen Cheftrainer Raphael Wicky die U21. Alex Frei gibt die U15 ab und steht neu der U18 vor. Von Samuel Waldis

Wechselt als Trainer von der U15 zur U18: Alex Frei, zukünftiger Verwaltungsrat der FC Basel 1893 AG. (Bild: Keystone/Georgios Kefalas)

Viele fragten sich in den letzten Tagen, wo eigentlich Alex Frei ist. Am Freitag war er bei der Saison-Dernière nicht zugegen, er verpasste die Verabschiedung von Präsident Bernhard Heusler, die von mehrere ehemaligen Spielern umrahmt wurde, zu denen Frei wegen seines Lebenslaufs und Palmarès zweifellos ebenfalls gehört hätte. Und am Samstag erlebte er das Fest nicht mit, das in der Innerstadt zu Ehren des zweiten Sterns stattfand.

Der Grund: Frei weilte als Trainer bei einem Turnier. Mit der U15, die ihm offensichtlich ans Herz gewachsen ist: Im April sagte er bei der Vorstellung der neuen Vereinsführung, zu der er als zukünftiger Verwaltungsrat gehört, «dass ich meine Tätigkeit als U15-Trainer behalten will».

Wenige Tage später wurde bekannt, dass Raphael Wicky Nachfolger von Urs Fischer als Cheftrainer wird. Damit wurde Wickys Posten als Trainer der U21 frei. Und am Tag der 123. Generalversammlung vermeldet der FCB jetzt das Sesselrücken in der Nachwuchsabteilung: Alex Frei gibt seine U15 ab und übernimmt die U18.

U18-Trainer Arjan Peço (42) übernimmt die U21

Arjan Peço (42), neuer Trainer der U21 des FC Basel. (Bild: Screenshot fcb.ch)

Der bisherige Trainer der U18, Arjan Peço, steht ab der Saison 2017/18 der U21 vor. Der 42-jährige Albaner spielte als Mittelstürmer bei Delémont und Yverdon, bevor er in die Challenge League zu Concordia Basel wechselte und beim FC Laufen seine Karriere beendete. 2011 schloss er sich der Nachwuchsabteilung des FC Basel an, war dann Trainer der U17 und zuletzt der U18.

Die U17 trainiert noch immer Werner Mogg, Romain Villiger die U17. Der Nachwuchsabteilung ebenfalls erhalten bleibt Guiseppe Morello, der in der Saison 2016/17 noch in der Promotion League für die U21 spielte.

