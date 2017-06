Fussball

9.6.2017, 14:40 Uhr

Startsieg für Arentiniens Trainer Sampaoli

9.6.2017, 14:40 Uhr

Der zweifache Fussball-Weltmeister Argentinien beschert seinem neuen Nationaltrainer Jorge Sampaoli gegen den Erzrivalen Brasilien einen 1:0-Sieg. Von sda

Lionel Messi bereitete gegen Brasilien den 1:0-Siegtreffer vor (Bild: sda)

Die Albiceleste gewann am Freitag ein in Australien ausgetragenes Testländerspiel gegen den fünffachen Weltmeister mit 1:0. Das Siegtor vor 95'969 Zuschauern im Melbourner Cricket Ground erzielte Gabriel Mercado in der 45. Minute nach einem Corner von Lionel Messi.

Brasilien, das bereits für die WM-Endrunde 2018 qualifiziert ist, schonte die Stars Neymar (Barcelona), Marcelo (Real Madrid) und Dani Alves (Juventus Turin) und beklagte zwei Pfostenschüsse. Argentinien liegt in der Südamerika-Qualifikation vier Runden vor Schluss nur im 5. Rang hinter Brasilien, Kolumbien, Uruguay und Sampaolis Ex-Team Chile. Nur die ersten vier Teams sind direkt qualifiziert, der Fünfte muss in einer Barrage gegen ein Team aus Ozeanien antreten.