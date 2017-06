WM-Qualifikation

8.6.2017, 22:10 Uhr

Saudi Arabiens Spieler irritieren bei Schweigeminute

8.6.2017, 22:10 Uhr

Die Nationalmannschaft von Saudi Arabien sorgt beim WM-Qualifikationsspiel in Australien für Irritationen. Von sda

Saudi Arabien mit Captain Osama Hawsawi sorgte in Adelaide für Schlagzeilen (Bild: sda)

Vor der Partie am Donnerstag in Adelaide sollten die Opfer der jüngsten Terrorattacke in London mit einer Schweigeminute geehrt werden. Während die Australier nebeneinander am Mittelkreis Aufstellung genommen hatten und der Terroropfer gedachten, setzten mehrere saudi-arabische Spieler ihre Aufwärmübungen fort. Nur einige Spieler der Gäste hielten mit hinter dem Rücken verschränkten Armen inne.

Die Saudis hätten sich bereit erklärt, der Toten zu gedenken, aber in ihrer eigenen kulturellen Art und Weise, zitierte der «Sydney Morning Herald» den australischen Fussball-Verband (FFA) nach dem Spiel. Eine Schweigeminute stünde «nicht im Einklang mit ihrer Kultur», hätten Teamvertreter aus Saudi Arabien der FFA mitgeteilt.