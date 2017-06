Leichtathletik

8.6.2017, 21:15 Uhr

Lea Sprunger glückt der Schnelligkeitstest

Der 400-m-Hürdenläuferin Lea Sprunger glückt beim Diamond-League-Meeting in Rom der Schnelligkeitstest über 400 m flach. Von sda

Lea Sprunger: Schnell unterwegs, mit oder ohne Hürden (Bild: sda)

Die Westschweizerin kam in 51,56 Sekunden bis auf 24 Hundertstel an den Schweizer Rekord von Anita Protti aus dem Jahr 1990 heran. Wäre Sprunger nicht Bahn 1 mit den engsten Kurven zugeteilt worden, wäre möglicherweise noch mehr drin gelegen.

Lea Sprunger bestreitet ihren nächsten Hürdenlauf am Samstag in Genf. Die Europameisterschafts-Dritte von Amsterdam 2016 wird auf ihre Teamkollegin Petra Fontanive treffen, die sich ebenfalls bereits für die Weltmeisterschaften in London qualifiziert hat.

Mujinga Kambundji zeigte einen durchzogenen Auftritt. Die Bernerin lief im 100-m-Lauf bei leichtem Rückenwind und Temperaturen über 20 Grad Celsius für ihre Verhältnisse mässige 11,40 Sekunden. Am vergangenen Pfingstwochenende hatte die Europameisterschafts-Dritte noch mit Werten von 11,24 und 11,26 überzeugt. Als Siegerin liess sich Dafne Schippers feiern. Die Niederländerin blieb in 10,99 als einzige Läuferin unter der 11-Sekunden-Marke.

Die Schweizer Stabhochspringerinnen Nicole Büchler und Angelica Moser hingegen erwischten in Rom nicht ihren besten Abend. Büchler meisterte mit 4,40 m ebenso nur ihre Einstiegshöhe wie Moser, die 4,20 m überquerte. Dass es die beiden Schweizerinnen besser machen können, haben sie in den vergangenen Wochen bewiesen. Sowohl Büchler als auch Moser haben die WM-Limite (4,55) bereits erfüllt und werden Anfang August an den Titelkämpfen im London starten.