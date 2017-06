French Open

8.6.2017, 17:50 Uhr

Timea Bacsinszky verpasst ihren ersten Grand-Slam-Final

Timea Bacsinszkys Traum vom Finaleinzug am French Open löst sich an ihrem 28. Geburtstag in Luft auf. Die Waadtländerin unterliegt im Halbfinal der Lettin Jelena Ostapenko 6:7 (4:7), 6:3, 3:6. Von sda

Timea Bacsinszky scheiterte auch bei ihrem zweiten French-Open-Halbfinal (Bild: sda)

Bacsinszky fand in ihrem zweiten Halbfinal in Paris nach 2015 kein Mittel gegen das druckvolle Spiel der Lettin, die zwar deutlich mehr Fehler, aber eben auch Winner produzierte. Nach je drei Breaks gewann die Schweizerin im Tiebreak des ersten Satzes nur einen Punkt bei eigenem Aufschlag. Den zweiten Durchgang wendete Bacsinszky nach einem 2:3-Rückstand mit sechs Games in Folge noch, im dritten machte sie zwar einen 1:3-Rückstand wett, verlor danach aber die restlichen drei Games.

Ostapenko, die am Donnerstag 20-jährig wurde, ist die erste Lettin in einem Grand-Slam-Final und als Nummer 47 der Welt die erste ungesetzte Finalistin in Roland Garros seit der Jugoslawin Mima Jausovec, die 1983 gegen Chris Evert verlor.