Golf

8.6.2017, 17:05 Uhr

Englische Hoffnung kommt nach Crans-Montana

Der 26-jährige englische Golfprofi Tommy Fleetwood sichert die Teilnahme am Omega European Masters in Crans-Montana (7. bis 10. September) zu. Er gehört zu den hoffnungsvollsten Spielern Europas. Von sda

Tommy Fleetwood ist mit den Greens dieser Welt vertraut (Bild: sda)

Im Januar dieses Jahres bewies der aus Southport nördlich von Liverpool stammende Fleetwood sein Können, als er das Feld am gut besetzten Europa-Tour-Turnier in Abu Dhabi meisterte. Ende April verpasste er den Sieg in Shenzhen in China erst im Stechen.

Fleetwood belegt im Jahresranking der Europa-PGA-Tour mit einem Preisgeld von fast zwei Millionen Euro den 2. Platz hinter dem US-Masters-Sieger Sergio Garcia aus Spanien. Allein der 2. Platz am WGC-Turnier in Mexiko City - einen Schlag hinter US-Open-Champion Dustin Johnson - trug Fleetwood fast eine Million Euro ein.

Fleetwood, der in Crans-Montana den 5. Platz von 2014 als bislang bestes Ergebnis vorweist, hat sehr gute Aussichten, sich für das europäische Ryder-Cup-Team 2018 zu qualifizieren.