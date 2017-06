Länderspiel

Italiener feiern 3:0-Sieg gegen Uruguay

7.6.2017, 22:55 Uhr

Italien hat im Länderspiel gegen Uruguay Revanche für die bittere 0:1-Niederlage an den Weltmeisterschaften 2014 in Brasilien genommen. Den Test in Nizza gewann der viermalige Weltmeister mit 3:0. Von sda

Die Italiener jubeln über den 3:0-Erfolg im Testspiel gegen Uruguay (Bild: sda)

Bereits in der 7. Minute ging Italien durch ein spektakuläres Eigentor von José Giménez in Führung. Der Verteidiger von Atletico Madrid bugsierte den Ball bei seinem Versuch Angreifer Andrea Belotti am Abschluss zu hindern, aus sechzehn Metern sehenswert ins eigene Tor. In der 83. Minute erzielte Eder für die Italiener das verdiente zweite Tor, Daniele De Rossi erhöhte in der Nachspielzeit mittels Foulpenalty auf 3:0.

Uruguay kassierte die fünfte Niederlage in Folge. Dabei hätte «La Celeste» im Hinblick auf das nächste Spiel vom 31. August ein Erfolgserlebnis gut gebrauchen können. Dann findet in Uruguay das wichtige WM-Qualifikationsspiel gegen Argentinien statt.