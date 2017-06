123. Generalversammlung des FC Basel

9.6.2017, 04:50 Uhr

Gibt es einen zweiten Ehrenpräsidenten?

9.6.2017, 04:50 Uhr

Ein letztes Mal führt Bernhard Heusler am Freitag durch eine Generalversammlung. Dann wird er als Präsident des FC Basel vom neuen Besitzer Bernhard Burgener abgelöst. Die Weichen für den Machtwechsel sind gestellt. Von Samuel Waldis

Im April stellt Bernhard Burgener sein Konzept zur Zukunft des FC Basel vor. Am Freitag wird er zum neuen Präsidenten gewählt. (Bild: Keystone/Georgios Kefalas)

Zum zweiten Mal führt der FC Basel seine ordentliche Generalversammlung unter freiem Himmel durch. Am Freitag um 18.30 Uhr geht es los im St.-Jakob-Park. Das wichtigste Traktandum im Vorjahr war, dass die Vereinsführung um Präsident Bernhard Heusler den Mitgliedern die mündliche Zusicherung machte, die Übergabe des Profibetriebs in neue Hände nicht ohne ihr Einverständnis zu vollziehen.

Es war der erste Schritt für das, was Monate später seinen Lauf nahm und nun in dieser Generalversammlung mündet. Heusler und die anderen vier Verwaltungsräte treten zurück und geben ihre Aktien weiter. Wie versprochen nicht ohne das Einverständnis der Mitglieder, die an einer ausserordentlichen Mitgliederversammlung im April darüber entschieden haben, dass Bernhard Burgener, der neue Eigentümer, die Aktienmehrheit übernehmen darf.

Was passiert am Freitag?

Burgener wird 90,6 Prozent der Aktien der FC Basel Holding AG übernehmen: 44,2 Prozent von Bernhard Heusler, 25 von Georg Heitz, 10 von Adrian Knup, 5 von Stephan Werthmüller und René Kamm und nach Informationen der TagesWoche 1,4 Prozent von Mathieu Jaus.

Der Holding gehören 75 Prozent der FC Basel 1893 AG, wo der Profibetrieb angesiedelt ist, die restlichen 25 Prozent gehören dem Verein FC Basel 1893. Dem Basler Unternehmer Burgener untersteht damit unter anderem alles, was mit der ersten Mannschaft zu tun hat.

Die FC-Basel-Gruppe, Stand: Juni 2017. (Bild: Nils Fisch/Grafik)

Präsident des Vereins ist Burgener deswegen nicht automatisch. Läuft alles wie erwartet, wird der 59-Jährige dieses Amt am Freitag von Bernhard Heusler übernehmen. Burgener wird der 34. Präsident des FC Basel, seit dieser 1893 gegründet wurde.

Zudem steht der Vorstand des Vereins zur Wahl: Peter von Büren und Marco Streller sind die neuen Kandidaten. Dominik Donzé, Reto Baumgartner und Benno Kaiser stellen sich zur Wiederwahl.

Werthmüller steht dem FCB projektbezogen weiterhin zur Verfügung

Als die Muttenzerkurzve während des letzten Saisonspiels zu Ehren Heuslers friedlich den Rasen stürmte, erlebte der scheidende Präsident einen emotionalen Höhepunkt seiner fünfjährigen Amtsperiode. Am Samstag ging in der Innenstadt die Feier des Vielgelobten weiter, und bei der Generalversammlung gilt die Aufmerksamkeit noch ein letztes Mal Bernhard Heusler.

Heusler teilt diese Aufmerksamkeit unter anderem mit Stephan Werthmüller, der die bekannten 132 Millionen Franken Umsatz und 29 Millionen Franken Gewinn präsentieren wird. Noch nie hat die FC Basel 1893 AG mehr Gewinn erzielt als 2016. Entsprechend Gewicht erhält das Traktandum «Verwendung des Bilanzgewinns».

Werthmüller steht in wenigen Tagen nicht mehr in der Verantwortung. Er kommt dem Wunsch Burgeners aber nach und greift der neuen Vereinsleitung bis zum Jahresabschluss projektbezogen unter die Arme.

Angesichts dieser von Werthmüller präsentierten Zahlen und des in den letzten acht Jahren ununterbrochenen Erfolgs in der nationalen Meisterschaft wird der abtretenden Führung ein letztes Mal Décharge erteilt werden. Und es wäre keine Überraschung, wenn Bernhard Heusler zum Ehrenpräsidenten vorgeschlagen wird. Er wäre der zweite, nachdem seiner Vorgängerin Gigi Oeri 2012 diese Geste als Erster zuteil wurde.

Was steht am Freitag nicht zur Diskussion?

Am Freitag kommen die Mitglieder des Vereins FC Basel 1893 zusammen. Dieser vereint einen Teil der Nachwuchsabteilung, den Frauenfussball und die Seniorenabteilung. Mit 25 Prozent der Aktien an der Holding halten die Mitglieder nur eine Minderheit am Profifussball.

Es obliegt also der Verantwortung des neuen Besitzers Bernhard Burgener, sein Team dafür aufzustellen. Der Verwaltungsrat für die FC Basel 1893 AG steht: Burgener wird Verwaltungsratspräsident, mit ihm haben Marco Streller, Alex Frei, Massimo Ceccaroni, Patrick Jost und Jean-Paul Brigger (als Delegierter des Verwaltungsrats) Einsitz.

Jost war im internationalen Sportmarketing tätig (unter anderem für die Champions League und die Champions Hockey League) und wird beim FCB für die Bereiche Verkauf und Marketing verantwortlich sein. Er ersetzt Martin Blaser, der für den Verwaltungsrat vorgesehen war, inzwischen aber seinen Wechsel zu InfrontRingier bekannt gegeben hat.

Seit Donnerstag ebenfalls bekannt ist der Verwaltungsrat der FC Basel Holding AG, die neben der Mehrheit an der FC Basel 1893 AG auch 20 Prozent am Stadion-Caterer Wassermann und & Co. AG hält. Bernhard Burgener wird dem Gremium als Präsident vorstehen, die Basler Fussballegende Karl Odermatt, ein Freund des neuen Besitzers, und Burgeners langjähriger Weggefährte Peter von Büren werden ebenfalls im Verwaltungsrat sitzen.

Die neuen Gremien der beiden Aktiengesellschaften werden am 12. Juni neu bestellt, teilt der FC Basel mit.

