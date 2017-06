Länderspiel

6.6.2017, 22:55 Uhr

Junge deutsche Equipe holt Remis in Dänemark

Deutschland trennt sich in Bröndby in einem Testspiel im Hinblick auf das WM-Qualifikationsspiel gegen San Marino am Samstag und den Confederations Cup in Russland von Gastgeber Dänemark 1:1. Von sda

Joshua Kimmich bewahrte mit seinem Ausgleich kurz vor Schluss Deutschland vor einer Niederlage im Testspiel in Dänemark (Bild: sda)

Joshua Kimmich bewahrte den Weltmeister mit dem Ausgleich in der 88. Minute vor einer Niederlage. Der Mittelfeldspieler von Bayern München traf per Fallrückzieher. Das 1:0 in einem unterhaltsamen Spiel mit vielen Torchancen hatte Tottenham-Legionär Christian Eriksen in der 18. Minute erzielt. Der dänische Captain profitierte von einem Fehler des deutschen Verteidigers Antonio Rüdiger und bezwang Torhüter Kevin Trapp mit einem Weitschuss.

Der deutsche Nationaltrainer Joachim Löw verzichtet derzeit auf das Gros seiner Stammspieler und testet im Hinblick auf die WM in einem Jahr junge Spieler. Der 23-jährige Julian Draxler führte die deutsche Mannschaft als Captain auf das Feld, neben Trapp feierten auch Lars Stindl, Sandro Wagner, Amin Younes, Kerem Demirbay sowie Marvin Plattenhardt ihr Debüt im DFB-Trikot.

Dänemark - Deutschland 1:1 (1:0). - Bröndby. - 15'488 Zuschauer. - Tore: 18. Eriksen 1:0. 88. Kimmich 1:1. - Deutschland: Trapp; Ginter (66. Younes), Rüdiger, Süle; Kimmich, Goretzka (76. Demirbay), Rudy (59. Can), Hector (88. Plattenhardt); Draxler; Stindl, Wagner (67. Brandt).