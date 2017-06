Neues Gesetz zum Schutz vor gefährlichen Strahlen unter Dach

¶ Marc Janko hat seine berufliche Zukunft rasch geregelt und verschreibt sich mit Sparta Prag erneut einem Club, dem es nur um eines geht: die Meisterschaft zu gewinnen. Der tschechische Rekordmeister hat Nachholbedarf und setzt auf den Goalgetter aus Österreich, dem in Basel ein triumphaler Abschied vergönnt war.Von Christoph Kieslich. Weiterlesen

Knack den Kiesel

¶Die Champions League kennt es seit Samstag, als Real Madrid erstmals die Titelverteidigung gelungen ist, und auch in unserem Tippspiel «Knack den Kiesel» heisst der Sieger bei der Ausgabe 5.0 so wie in der Staffel zuvor: Tomturbo alias Thomas Eichholzer. Wir verneigen uns.Von TaWo. Weiterlesen