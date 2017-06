Stadtpolizei Zürich befreit Vierjährigen aus überhitztem Auto

5.6.2017, 11:50 Uhr

Ein Vierjähriger ist am Sonntag in Zürich versehentlich in einem Auto eingeschlossen worden. Die Polizei durchschlug die Scheibe des Autos, um das Kind zu befreien. (Symbolbild) (Bild: sda)