Lunch-Auktion mit Investor Buffett bringt 2,68 Millionen Dollar

¶ Nach der Wahlschlappe der Konservativen in Grossbritannien sind die beiden wichtigsten Vertrauten und Berater von Premierministerin Theresa May zurückgetreten. Britischen Medien zufolge planen zudem Tories-Politiker Mays Absetzung. Von sda. Weiterlesen

Grossbritannien

¶Trotz ihrer klaren Niederlage bei der Parlamentswahl will Theresa May britische Premierministerin bleiben. Sie kündigte am Freitag an, eine Minderheitsregierung mit Unterstützung der nordirischen Democratic Unionist Party (DUP) zu bilden.Von sda. Weiterlesen