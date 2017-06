Verkehrsunfall

Velofahrer bei Unfall in Pratteln BL verletzt

Bei einer Kollision zwischen einem Velo und einem Auto ist am Donnerstagabend in Pratteln BL der Velofahrer verletzt worden. Die Sanität brachte den 40-Jährigen ins Spital. Von sda

Der Velofahrer wollte kurz nach 17.30 Uhr von der Zehntenstrasse nach links in die Bahnhofstrasse abbiegen, wie die Baselbieter Polizei am Freitag mitteilte. Auf der Verzweigung stiess er mit dem Auto zusammen, das von der Güterstrasse herkommend geradeaus in die Zehntenstrasse fahren wollte.