Sieben Highlights aus dem Programm

Am Wochenende steht Basel ganz im Zeichen der Umwelt. Aus dem reichen Programm haben wir sieben besonders interessante Veranstaltungen herausgepickt.

08.06.2017 um 13:43

Zøla ist 19 und setzt in seinem Keller voll auf Musik. Basler Szenegrössen prophezeien ihm eine grosse Zukunft. Am Samstag tauft er sein Debütalbum in der Kaschemme.