Kriminalität

7.6.2017, 14:30 Uhr

Junger Dieb in Mägenwil AG festgenommen

Nach zwei Entreissdiebstählen ist ein 20-jähriger Asylbewerber in Mägenwil AG am Montag von der Polizei festgenommen worden. Der Marokkaner trug den gestohlenen Schmuck und Bargeld auf sich. Von sda

Die Staatsanwaltschaft Baden will den Mann aus dem Kanton Zürich in Untersuchungshaft setzen. Er steht im Verdacht, am Pfingstmontag in Mägenwil zwei Diebstähle verübt zu haben. Er hatte den Opfern jeweils die Halskette entrissen, wie die Aargauer Kantonspolizei am Mittwoch mitteilte.