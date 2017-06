Fachhochschule

6.6.2017, 15:51 Uhr

Kanton Solothurn zahlt 111 Millionen Franken an die FHNW

Der Kanton Solothurn soll an die Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) für die Jahre 2018 bis 2020 einen Betrag von 111,6 Millionen Franken bezahlen. Das hat der Regierungsrat beschlossen. Der Kantonsrat muss den Betrag noch bewilligen. Von sda

Der Kanton Solothurn wird 16,6 Prozent ans Gesamtbudget der FHNW von 676,8 Millionen Franken beisteuern. Das geht aus dem am Dienstag vom Regierungsrat beschlossenen Antrag ans Kantonsparlament hervor.

Der Kanton Aargau finanziert gemäss Staatsvertrag 35,6 Prozent des Globalbeitrags an die FHNW, der Kanton Basel-Landschaft 28,5 Prozent und der Kanton Basel-Stadt 19,3 Prozent.

Die FHNW wird ihren ausgewiesenen Finanzbedarf für 2018 bis 2020 in der Höhe von 688,8 Millionen Franken nicht allein mit dem Globalbeitrag der Kantone bestreiten können. So wird sie ihre strategische Entwicklung sowie ein weiteres Studierendenwachstum aus ihren Eigenmitteln finanzieren müssen. Diese Eigenmittel werden per Ende Jahr voraussichtlich 40 Millionen Franken betragen.

Finanzielle Risiken

Der Solothurner Regierungsrat weist daraufhin, dass bei der FHNW finanzielle Risiken bestehen. So konnte die Fachhochschule die Lohnverhandlungen 2017 nicht mit der von ihr angestrebten Nullrunde abschliessen.

Die Verhandlungsdelegation der Arbeitnehmenden rief das im Gesamtarbeitsvertrag FHNW vorgesehene Schiedsgericht an. Das Schiedsgericht entschied Anfang Mai, ein Prozent der Lohnsumme für individuelle Lohnerhöhungen festzusetzen.

Das führt für das laufende Jahr zu einem Mehraufwand von 2,8 Millionen Franken. Diese Jahressumme wird gemäss Regierungsrat wohl auch in der Periode 2018 bis 2020 anfallen. Zudem bestehe ein noch nicht bezifferbares Risiko bei der Pensionskasse.

Die Fachhochschule sei das Flaggschiff und ein wichtiger Treiber der vierkantonalen Zusammenarbeit in der Nordwestschweiz, schreibt der Regierungsrat in der Botschaft weiter. Die Zusammenarbeit mit der regionalen Wirtschaft trage dazu bei, dass sich den Fachkräften in der Region gute Berufschancen eröffneten.