Vergiftetes Gemüse im Dreispitz-Familiengarten?

Nach der Auswertung von Bodenproben rät der Familiengärtner-Verein vom Gemüseanbau und -verzehr ab. Ob und wie stark bleibelastet das Erntegut aus den Gärten am Walkeweg ist, lässt sich jedoch nicht sagen: Die Behörden wollen dazu noch keine weiteren Angaben machen.

05.06.2017 um 04:50

Eine schwere Depression legte sein Leben in Trümmer. Nun betreut Andrea Käppeli selbst Leute mit psychischen Krankheiten und leistet Aufklärungsarbeit. So auch mit einem Auftritt am Wildwuchs-Festival.