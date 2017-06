French Open

4.6.2017, 17:35 Uhr

Bacsinszky ringt Venus Williams nieder

Timea Bacsinszky steht beim French Open zum dritten Mal in Folge im Viertelfinal. Wie im letzten Jahr setzt sich die Schweizerin im Achtelfinal gegen Venus Williams durch. Von sda

Dynamisch: Timea Bacsinszky steht am French Open erneut im Viertelfinal (Bild: sda)

In 2:12 Stunden rang sie die siebenfache Grand-Slam-Siegerin 5:7, 6:2, 6:1 nieder. Bereits im ersten Satz hatte Bacsinszky 5:1 geführt, ehe sie sechs Games in Serie und nach genau einer Stunde den Satz verlor. Danach fing sie sich aber schnell wieder auf. «Ich habe da eine Zeit lang katastrophale Entscheidungen getroffen», stellte sie nach dem Match fest. «Danach habe ich aber wieder viel besser variiert.»

Tatsächlich war Bacsinszky die Spielerin mit der grösseren Variation. Auch der zweite und dritte Satz waren durchaus nicht so einseitig wie es das Resultat glauben machen könnte. Fast jedes Games war hart umkämpft. Der Halbfinalistin von 2015 gelang es jedoch immer wieder, Williams mit Slice- und Stoppbällen aus dem Rhythmus zu bringen. Im letzten Jahr war sie auf Sand klar besser als Williams, heuer spielt die Amerikanerin, die am Australian Open erst im Final Schwester Serena unterlegen war, aber deutlich besser.

Dennoch setzte sich am Ende Bacsinszky auch dank ihrer läuferischen Fähigkeiten durch. Zudem behielt sie im Gegensatz zum Startsatz die Nerven. Im dritten Durchgang wehrte sie beim Stand von 4:0 (3) und 5:1 (2) insgesamt sieben Breakchancen von Williams ab und verhinderte so, dass diese nochmals in den Match zurückfand. Am Ende besiegelte die Westschweizerin den Sieg mit einem weiteren Break und - passend - einem perfekten Stoppball beim ersten Matchball.

Im Viertelfinal trifft die als Nummer 30 gesetzte Waadtländerin, die am Donnerstag ihren 28. Geburtstag feiert, auf die Französin Kristina Mladenovic (WTA 14), die sich in drei Sätzen gegen die Titelverteidigerin Garbiñe Muguruza durchsetzte. Im Februar in Genf gewann Bacsinszky im Fedcup-Viertelfinal knapp in drei Sätzen gegen Mladenovic.

Völlig überraschend kam das Aus der Spanierin Muguruza nicht. Sie hatte zwar zuletzt ansteigende Form gezeigt, insgesamt konnte die (Noch-)Nummer 5 der Welt ihren Roland-Garros-Titel vom letzten Jahr aber nicht bestätigen. In den zwölf Monaten seit ihrem überraschenden Triumph gegen Serena Williams erreichte sie keinen Final mehr. In Paris unterlag sie nun der vom Publikum frenetisch angefeuerten Mladenovic, die bereits vor dem Turnier zu den Geheimfavoriten gezählt hatte, 1:6, 6:3, 3:6.

In der 1. Runde hatte die Französin aber wegen eines blockierten Rückens kurz vor dem Ausscheiden gestanden, sich aber in extremis durchgekämpft. Nun scheint alles wieder gut zu sein. Im vierten Einsatz gewann die als Nummer 13 gesetzte Mladenovic zum dritten Mal in drei Sätzen.