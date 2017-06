Testspiel

3.6.2017, 19:35 Uhr

Vier Tore von Portugal gegen Zypern

Der Schweizer WM-Qualifikationsgegner Portugal gewinnt ein Vorbereitungsspiel gegen Zypern 4:0. Von sda

João Moutinho erzielte gegen Zypern gleich zwei Tore (Bild: sda)

Portugal bekundete in seinem Test für das nächste WM-Qualifikationsspiel in der Schweizer Gruppe am 9. Juni auswärts in Lettland keine Schwierigkeiten. Ohne die im Champions-League-Final engagierten Cristiano Ronaldo, Pepe und Fabio Coentrão gewann der Europameister gegen Zypern in Estoril 4:0. Der zur Pause ausgewechselte Doppeltorschütze João Moutinho brachte den Gastgeber schon in der 2. Minute in Führung. In der zweiten Halbzeit erhöhten Pizzi (63. Minute) und André Silva (70.).

Das Team von Fernando Santos belegt in der Gruppe B der WM-Qualifikation nach fünf Spielen den 2. Platz hinter der Schweiz. Am 10. Oktober kommt es in Portugal wohl zum Showdown um den Gruppensieg. Das erste Duell hat die Schweiz im vergangenen September zu Hause 2:0 gewonnen.