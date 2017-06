Champions-League-Finale

3.6.2017, 18:44 Uhr

Bale spielt – oder doch nicht?

Heute Abend um 20:45 Uhr trifft Real Madrid auf den italienischen Meister Juventus Turin. Der Final in Cardiff ist eigentlich ein Heimspiel für den gebürtigen Waliser Gareth Bale. Sein Einsatz für die Königlichen aber ist fraglich. Von Florian Haupt

Gareth Bale bei seiner Ankunft in Cardiff, Wales. (Bild: UEFA HANDOUT)

Neo-viktorianische Einfamilienhäuser, Vogelgezwitscher, eine Mutter und ihre zwei Kinder unterhalten sich über Marienkäfer. Selbst der Polizeiwagen, der gerade durch die Strasse schiesst, hat nur das Blaulicht an, nicht die Sirene. Als wolle er die Vorstadtidylle nicht stören in Whitchurch, England, wo vor einem der einfacheren Häuser in der Velindre Road nur der fesche Sportwagen vermuten lässt, dass hier eine besondere Familie wohnt.



Wobei Frank Bale dieses Etikett ablehnen würde, für sich und seine Frau jedenfalls. «Der Held in dieser Geschichte ist Gareth», sagt er dieser Tage gern, bei seinen Spaziergängen durch das Viertel oder einem Pint im «Plough» in der Pennline Road, gleich gegenüber von der früheren Schule seines Sohns.

Dort hat Gareth schon seine Frau kennengelernt und dort schaut er immer noch mal vorbei, wenn er auf Familienurlaub ist. Die Eltern sind ja nie weggezogen aus ihrem Drei-Schlafzimmer-Haus, sie haben es nicht mal gross renoviert, auch wenn es nicht zu den besseren der Gegend gehört und ihr Gareth doch bei Real Madrid zu den grössten Stars des Weltfussballs.

Ausgerechnet jetzt auf der Kippe

In Whitchurch kann man gut aufwachsen. Aus Whitchurch muss man nicht wegziehen. Whitchurch wird Whitchurch bleiben, auch nach diesem Samstag. Wenngleich es nur vier Meilen sind bis zum Nationalstadion von Cardiff, wo Real heute im Champions-League-Finale auf Juventus Turin trifft. Mit Bale, dem grössten Sohn von Wales, Held des sensationellen EM-Halbfinaleinzugs, Aussenstürmer der Galaktischen.



Die Wucht des Events ist enorm in der Innenstadt, wo der Europapokal erleuchtet über dem Eingang zum Schloss thront und ein gigantischer Bale neben dem Stadion grüsst. Bis zu 170'000 Besucher, 6000 Polizisten. Es ist das grösste Sportereignis in der Geschichte von Wales, und es gibt nur ein Problem: Da gastiert die Welt schon mal in Cardiff, da hat Cardiff einen der besten Fussballer der Welt – und genau jetzt steht er auf der Kippe.



Bale kommt aus einer Verletzungspause, mal wieder die Wade, bereits zum achten Mal in seinen vier Saisons bei Real. Seine eigene Schuld, denn nach einer ersten leichteren Blessur kam er überhastet zurück, weil er unbedingt den Clásico gegen Barcelona spielen wollte. So stellte es nach dem Spiel jedenfalls Trainer Zinédine Zidane dar, der nahelegte, Bale habe sich ihm aufgedrängt. Schon während der ersten Halbzeit musste er dann vom Platz. Fortan ging sein Stammplatz an Spielmacher Isco, wodurch Zidane vom ewig kritisierten 4-3-3 auf ein besser ausbalanciertes 4-4-2 umstellen konnte. Und Real wie auf Knopfdruck seine besten Spiele seit Jahren zeigte.

Als «Athlet» stellte «El País» Bale dem «Fussballer Isco» gegenüber, kein Kompliment.

Bale oder Isco?, debattiert Spanien daher seit Wochen, und für fast alle steht die Antwort längst fest: Isco. Dass es im Clásico bei Bales Auswechslung 1:1 stand und ohne ihn 2:3 verloren wurde, dass er im ersten Saisondrittel eine formschwache Angriffsreihe allein beseelte – solche Details würden vielleicht berücksichtigt werden, wenn er nicht aus Cardiff käme, sondern aus Cartagena, wenn er sich in der Landessprache artikulieren würde, wenn er wenigstens im Spielstil etwas spanischer wäre.

Als «Athlet» stellte ihn «El País» erst gerade wieder dem «Fussballer Isco» gegenüber, kein Kompliment. 91 Prozent der Anhänger sprachen sich in einer «As»-Umfrage für Isco aus. Vorsorglich antizipierte sogar Bale selbst diese Woche seine eventuelle Zurückstufung: «Ich weiss nicht, ob ich schon wieder 90 Minuten durchhalten kann.»

Gareth Bale beim Training im Stadium of Wales in Cardiff. (Bild: GERRY PENNY)



Doch die Debatte geht schon weiter. «Warum nicht Bale einfach verkaufen?», fragt ein «Marca»-Kolumnist. «Ist Bale in Madrid am Ende?», auf der Insel die «BBC». Von Manchester United, Arsenal oder anderen englischen Klubs wäre bestimmt ähnlich viel zu erlösen, wie Real einst an Tottenham Hotspur zahlte, 101 Millionen Euro. Präsident Florentino Pérez müsste dafür allerdings über seinen Schatten springen, immerhin hatte er den Waliser zum neuen Galaktischen erhoben und seinen Trainern immer wieder die strategische Bedeutung eines glücklichen Bale souffliert.



Doch Zidane erlaubt sich Freiheiten, er hat mit dem 80 Millionen Euro teuren James Rodríguez schon einen anderen Präsidentenliebling degradiert, der Kolumbianer wird wohl gehen. Es heisst, auch mit einem Bale-Verkauf könnte der Trainer gut leben. Intern habe er seine Präferenz für ein 4-4-2 schon kundgetan, und in dem gelten ihm Cristiano Ronaldo sowie sein Landsmann Karim Benzema als unverhandelbar. Dazu hätte er eher noch gern den 18-jährigen Kylian Mbappé aus Monaco, ebenfalls Franzose.

Sollte es etwas zu feiern geben in der Nacht zum Sonntag, will Bale seine Kollegen ins Pub mitnehmen.

Fürs erste allerdings ist Bale an diesem Wochenende noch eine Art Reiseführer der königlichen Delegation. Sollte es etwas zu feiern geben in der Nacht zum Sonntag, will er seine Kollegen ins «Elevens» mitnehmen, hat er etwa angekündigt. Wenn Bale will, dann hat eine Bar in Cardiff immer auf. Vor allem wenn sie ihm gehört.



Erst vor ein paar Wochen hat er sie eröffnet, gleich beim Schloss, benannt nach seiner Rückennummer. Draussen ein Türsteher, drinnen abgedunkelt, Mahagoni-Lounge-Style, unzählige Fernseher mit Fussball oder Basketball. Sein Teamkollege Cristiano Ronaldo hat ein eigenes Museum, er halt eine Sportkneipe. Das trifft sie schon ganz gut, die Hierarchien bei Real Madrid wie die Charaktere der beiden.



Wobei auch Bale eine Vitrine aufgebaut hat mit Memorabilien wie seinen Trikots vom EM-Viertelfinale gegen Belgien oder vom Champions-League-Finale letztes Jahr. Die Gänge sind mit Hemden anderer Fussballer gepflastert. Pelé, Maradona und praktisch alle Grössen der Generation vor ihm: Van Basten, der alte Ronaldo, Bergkamp, Pirlo, Gerrard, Thierry Henry. Im Prinzip fehlt nur einer. Sein aktueller Trainer. Zidane.