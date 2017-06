FC Basel, Einzelkritik

2.6.2017, 23:07 Uhr

Seydou Doumbia erzielt gegen den FC St. Gallen zwei Tore und gewinnt die Torschützenkrone der Super League mit 20 Treffern. Höchstnote für den Ivorer, ansonsten geben wir zum Saisonabschluss mal allen eine 5. Nur gerecht. Von Samuel Waldis und Christoph Kieslich

Es ist geschafft: Seydou Doumbia ist der beste Torschütze der Super League 2016/17. (Bild: Keystone/PATRICK STRAUB)

Tomas Vaclik | Torhüter



Vor zwei Jahren spielte der FC Basel ebenfalls die letzte Partie gegen den FC St. Gallen. Und wie schon damals traf Daniel Aleksic auch diese Saison mit einem direkten Freistoss. Da gab es nichts zu halten für Vaclik, der seine Sache ansonsten gut machte.

Michael Lang | rechter Aussenverteidiger



Tarnte zwanzig Minuten vor Spielende schlau wie ein Fuchs einen Schuss als eine Flanke und hob diese an die Latte. Beendet mit seinem 41. Einsatz die Saison – zumindest im Club. Weiter gehts mit der Nationalmannschaft und der Reise auf die Färöer-Inseln.

Marek Suchy | rechter Innenverteidiger



Als eines von vier Models aus dem FCB-Kader hatte der Tscheche am Donnerstag der Anhängerschaft das neue Trikot präsentiert. Machte beim ersten Tragen auf dem Rasen darin eine gute Figur.

Manuel Akanji | linker Innenverteidiger



Zwölf Minuten waren gespielt, da ging bei der Presse die Mitteilung des Schweizer Fussballverbands ein, dass Manuel Akanji erstmals für die Nationalmannschaft aufgeboten ist. Keine Überraschung, bei dieser erneut starken Vorstellung.

Adama Traoré | linker Aussenverteidiger



Hat bei seinem Torerfolg im Cupfinal Blut geleckt und versuchte es nach einer halben Stunde mit einem Weitschuss. Dieser flog knapp drüber, ein Zeugnis seiner Schussqualität war er gleichwohl.

Taulant Xhaka | Defensiver Mittelfeldspieler



Zeigte sich zum Saisonabschluss nochmals von der offensiveren Seite. Stellvertretend sein mit dem Ball am Fuss vorgetragener Konter, mit dem Mohamed Elyounoussi dann nicht so recht etwas anzufangen wusste. Verliess in der 68. Minute das Feld für Serey Dié.

Luca Zuffi | Defensiver Mittelfeldspieler



Zum 42. Mal im Einsatz, einer der Vielspieler unter Urs Fischer, wie beispielsweise Michael Lang auch. Anders als beim Rechtsverteidiger bliebt das Aufgebot für die Nationalmannschaft aus.

Mohamed Elyounoussi | rechter Flügel



Spielte sich vor dem 2:1 mit doppeltem Doppelpass mit Adama Traoré durch die grünweissen Reihen und legte für Torschütze Steffen quer. Hatte zudem Abschlüsse in der 52. und der 69. Minute, beide Male hielt Dejan Stojanovic.

Matias Delgado | offensiver zentraler Mittelfeldspieler



Trug im letzten Spiel nochmals einen Assist bei, es ist sein zehnter in dieser Saison. Ein Tor gelang ihm nicht, der Captain beendet die Saison mit zwölf Treffern. Verliess das Feld in der 79. Minute für Alexander Fransson.

Renato Steffen | linker Flügel



Setzte sein erstes Ausrufezeichen in der 40. Minute mit einem Weitschuss an die Latte. Sein zweites mit dem 2:1 in der 58. Minute. Und sein drittes in der 80. Minute mit einem Pfostenschuss. Trotz starker Saison verzichtet Nationaltrainer Vladimir Petkovic auf den Flügel.

Seydou Doumbia | Angriffsspitze



«Er muss besser treffen als im Abschlusstraining, sonst wird das nichts», hatte Urs Fischer vor dem Spiel gesagt. Seydou Doumbia erhöhrte die Worte seines Trainers und erzielte im letzten Spiel zwei Tore. Sichert sich damit die Torjägerkrone und beendet die Saison mit 20 Treffern. Gleich viele hatte er im Dress der Young Boys einst erzielt, an die 30 aus seiner zweiten Spielzeit in Bern kommt er nicht heran. Trotzdem: Drei Saisons hat Doumbia in der Super League gespielt, jedes Mal wurde er Torschützenkönig. Chapeau nicht nur für den Präsidenten, sondern auch für diese feine Angriffsspitze.

Geoffroy Serey Dié | Defensiver Mittelfeldspieler



Kam in der 68. Minute für Taulant Xhaka und hatte keine nennenswerten Aktionen.

Alexander Fransson | offensiver zentraler Mittelfeldspieler



Ersetzte in der 79. Minute Matias Delgado und war für eine Bewertung zu kurz im Einsatz. Wir geben trotzdem eine.

Marc Janko | Angriffsspitze



Durfte in der 92. Minute zum letzten Mal für den FC Basel auf das Feld und traf nach wenigen Sekunden bei seinem ersten Ballkontakt mit der Hacke zum 4:1. Wurde dann bei diesem fast kitschigen Moment von seinen Mannschaftskollegen in die Lüfte gehoben.

Bewertungsdurchschnitt: 5,1

Nicht eingesetzt beim FC Basel: Vailati (ET), Gaber, Hoegh, Calla