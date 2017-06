Reiten

2.6.2017, 17:35 Uhr

Nervenstarker Guerdat sichert Schweiz den 2. Rang

2.6.2017, 17:35 Uhr

Die Schweizer Springreiter schaffen beim Nationenpreis des CSIO St. Gallen mit dem 2. Rang den angepeilten Sprung aufs Podest. Der erste Heimsieg seit 17 Jahren wird um einem Abwurf knapp verpasst. Von sda

Nervenstark: Steve Guerdat beim Nationenpreis in St. Gallen (Bild: sda)

Der Schweizer Schlussreiter Steve Guerdat stand vor einer schwierigen Aufgabe. Der Sieg der überraschenden Italiener war bereits Tatsache. Für den Jurassier im Sattel der Stute Bianca galt es, mit einem Nullfehlerritt den 2. Rang nach einem Platzregen ins Trockene zu bringen. Der Olympiasieger von London 2012 hielt seine Nerven wie so oft in wichtigen Momenten im Griff. Als einer von nur drei Reitern drehte er zwei fehlerfreie Runden.

Die Karten wurden in der Reprise nochmals neu gemischt. Die Franzosen hatten im ersten Umgang der mit 200'000 Euro dotierten Prüfung scheinbar für die Zäsur gesorgt. Drei Blankoritte kamen in die Wertung. Die ersten Verfolger Schweiz, Belgien und Italien mussten acht Punkte oder mehr aufholen. Doch Olympiasieger Frankreich mit Equipenchef Philippe Guerdat erhielt noch 25 Zähler aufgebrummt und wurde in den 6. Rang durchgereicht.

Für die Equipe von Andy Kistler hatten zunächst mit Martin Fuchs mit Clooney und Guerdat Nullfehlerritte gezeigt. Die acht Punkte resultierten von Startreiter Romain Duguet, der mit Twentytwo des Biches ebenso zwei Abwürfe hinnehmen musste wie Paul Estermann auf Lord Pepsi. In der Reprise begann die Schweiz, die letztmals im Jahr 2000 in Luzern vor heimischem Publikum einen Nationenpreis gewonnen hatte, besser. Duguet kam ohne Fehler durch und nahm somit seinen Teamkollegen etwas Druck von den Schultern. Fuchs mit einem Fehler am Steilsprung bremste allerdings die Aufholjagd. Estermann, der in La Baule noch einen Doppel-Nuller gezeigt hatte, kam nicht auf Touren. Mit 9 Zählern lieferte er auch im zweiten Umgang das Streichresultat.

Die Profiteure des Nachlassens von Frankreich und der Schweiz hiessen Italien und Deutschland. Die beiden Equipen kamen im zweiten Umgang ohne Fehler durch. Italien siegte eine Woche nach Rom mit 9 Punkten erneut, Deutschland holte sich mit 13 Zählern einen Punkt hinter der Schweiz den 3. Rang.