Super League

2.6.2017, 18:00 Uhr

LiVE: FCB-St. Gallen 1:1

Die zweite Halbzeit läuft

Es ist der Abend des Abschieds im St.-Jakob-Park, der Übergabe des Meisterpokals, und zuvor wird auch noch Fussball gespielt: der alte und neue Champion FC Basel gegen St. Gallen. Seydou Doumbia würde gerne noch Torschützenkönig werden, und ist mit dem Führungstreffer, seinem 19. Saisontor, zur Halbzeit auf bestem Weg. Wir laden auch bei der Dernière zum Mitdiskutieren unter Twitter-Hashtag #rotblaulive ein. Von Christoph Kieslich

Der Basler Seydou Doumbia bejubelt sein Tor zum 1:0 im Fussball Meisterschaftsspiel der Super League zwischen dem FC Basel 1893 und dem FC St. Gallen im Stadion St. Jakob-Park in Basel, am Freitag, 2. Juni 2017. (KEYSTONE/Patrick Straub) (Bild: Keystone/PATRICK STRAUB)

Vor dem Spiel:

● Ein Abend der Emotionen und der Rekorde: Was an diesem Freitag im Joggeli passieren wird, möglicherweise passiert und sicher nicht passiert – sondern erst am Samstag in der Stadt beim grossen FCB-Meisterfest.

● Die Stadt schmückt sich rotblau – die KollegInnen von «barfi.ch» zeigen, wie der Marktplatz zu einem mächtigen FCB-Transparent gekommen ist.

● Und noch mal eine Linkempfehlung auf barfi.ch: Rückblick auf die Choreografien dieser Saison der Muttenzerkurve.

● Fakten: Die NZZ zum Zuschauerschwund in der Super League, wo der Schnitt erstmals seit 2009 wieder unter 10'000 rutscht.