Deutschland

1.6.2017, 11:05 Uhr

Bielefeld setzt weiter auf Saibene

1.6.2017, 11:05 Uhr

Jeff Saibene bleibt Coach von Arminia Bielefeld. Der Luxemburger mit langer Vergangenheit in der Schweiz betreut den deutschen Zweitligisten auch in der kommenden Saison. Von sda

Bewahrte Arminia Bielefeld vor dem Abstieg in die 3. Bundesliga: Jeff Saibene (Bild: sda)

Saibene hatte im März sein Engagement beim FC Thun vorzeitig beendet, um das abstiegsgefährdete Bielefeld vor dem Fall in die 3. Bundesliga zu retten. Mit einem 1:1 schaffte er mit dem Traditionsverein am letzten Spieltag den Ligaerhalt. In neun Partien holte die Arminia unter Saibene 14 Punkte.

Die Klubführung honorierte Saibenes Leistung und stattete den 48-Jährigen mit einem neuen bis Ende Juni 2019 gültigen Vertrag aus.