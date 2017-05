Neues Trikot

30.5.2017, 17:23 Uhr

Der Meister zeigt seine Sterne her

Am Donnerstag kommt das neue Heimtrikot des FC Basel auf den Markt: rotblau und 99 Franken teuer. Das Besondere daran: Erstmals zieren zwei Sterne über dem Vereinslogo die Trikotbrust. Von Christoph Kieslich

Im Zuge seiner Mitgliederoffensive, mit derer der FC Basel die Zahl seiner Mitglieder seit Ende 2015 von 3000 auf über 8000 (30. Mai: 8440) geschraubt hat, gab es auch erstmals ein Mitbestimmungsrecht bei der Wahl des Heimtrikots der ersten Mannschaft. Revolutionäre Entwürfe standen nicht zur Auswahl, dafür wurde eher auf das klassische, rotblaue und längsgeteilte Design gesetzt:

Diese vier Trikot-Varianten standen zur Auswahl.

Die Abstimmung ist längst vorüber, die Wahl getroffen, die Trikots produziert und seit 30. April auch geleakt von einer englischen Plattform, die auf solche Spurensuche spezialisiert ist. Am 28. April, dem Abend des 2:1-Sieges in Luzern, als der 20. Meistertitel auch rechnerisch feststand, gewährte der FCB in einem Video einen kurzen Einblick auf Shirt und die Bestickung mit dem Logo.

Ab diesem Donnerstag ist es auch offiziell erhältlich. Zum Preis von 99 Franken und im Fanshop des FCB im St.-Jakob-Park.