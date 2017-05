Super League

29.5.2017, 12:25 Uhr

Oliver Buff verlässt den FCZ

29.5.2017, 12:25 Uhr

Oliver Buff wird den FC Zürich nach dieser Saison verlassen. Der 24-jährige Mittelfeldspieler war während zwölf Jahren beim Zürcher Stadtklub tätig. Von sda

Ein Bild, das es in der kommenden Saison nicht mehr geben wird: Oliver Buff im FCZ-Trikot (Archivbild) (Bild: sda)

Buff, der in 217 Pflichtspielen für den FCZ 27 Tore erzielte, hat seinen am 30. Juni auslaufenden Vertrag beim Aufsteiger in die Super League nicht verlängert. Für welchen Verein Buff kommende Saison auflaufen wird, ist noch unklar.

2005 wechselte Buff vom FC Oetwil-Geroldswil zu den Junioren des FCZ. Als 17-Jähriger kam Buff 2010 zu seinem Pflichtspieldebüt in der ersten Mannschaft. Buff konnte mit dem FCZ 2014 sowie 2016 den Cup gewinnen, musste 2016 jedoch auch den Abstieg in die Challenge League beklagen.