Auto landet nach Unfall beinahe im Rhein

2.6.2017, 20:05 Uhr

Ein Autofahrer verwechselte in Stein am Rhein das Brems- mit dem Gaspedal und landete beinahe im Fluss. Zum Glück blieb der Wagen an der Ufermauer hängen. (Bild: sda)