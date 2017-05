Hagelsturm mit starkem Regen setzt in Thun Keller unter Wasser

¶ Der Strommarkt ist gescheitert. Die Korrekturen der Politik führ(t)en in ein Regulierungswirrwarr. Der Nationalrat blieb jetzt darin stecken.Von Hanspeter Guggenbühl. Weiterlesen

¶ Weltpremiere in Hinwil: Ein Startup-Unternehmen hat eine Anlage in Betrieb genommen, die das Treibhausgas CO2 aus der Luft filtert. Die Technologie ist vielversprechend. Empfohlen von Tino Bruni. Lesen bei der NZZ

Steuern

¶ Das Parlament will multinationale Konzerne zu Transparenz verpflichten und so verhindern, dass Gewinne in Tiefsteuerländer verschoben werden. Nach dem Ständerat hat auch der Nationalrat einer multilateralen Vereinbarung zugestimmt, gegen den Willen der SVP. Von sda. Weiterlesen