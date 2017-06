Kunst zum Klimaschutz: Darsteller spielen in gefülltem Wassertank

2.6.2017, 09:20 Uhr

2.6.2017, 09:20 Uhr

Annie Saunders spielt das Ein-Frau-Stück «Putzen» in einem sich schnell füllenden Wassertank am Times Square. Die Aktion will auf die Klimaerwärmung und den anstieg der Meeresspiegel hinweisen. (Bild: sda)