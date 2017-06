Weisses Haus: «Kein Grund, uns zu entschuldigen»

3.6.2017, 12:45 Uhr

«Wir haben keinen Grund, uns zu entschuldigen», sagte Scott Pruitt, Chef der US-Umweltbehörde (EPA), an einer Pressekonferenz am Freitag und warf insbesondere den Europäern vor, den USA mit dem Abkommen schaden zu wollen.

«Warum wollen Europas Spitzenpolitiker, dass wir drin bleiben? Sie wissen, dass es unsere Wirtschaft weiterhin fesseln wird», sagte Pruitt, der ein entschiedener Befürworter des Austritts ist. In seinem früheren Amt als Generalstaatsanwalt des westlichen Bundesstaates Oklahoma setzte er sich vehement für die Interessen der Erdöl- und Erdgaskonzerne ein, indem er gegen von der EPA verhängte Auflagen für die Branche vorging.

US-Präsident Donald Trump hatte am Donnerstag verkündet, er werde ab sofort die aus US-Sicht schlechte Klimaschutzvereinbarung von 195 Staaten nicht mehr umsetzen. Das Pariser Abkommen gehe einseitig zu Lasten seines Landes und koste Jobs. Mit der Ankündigung steht sein Land allerdings weitgehend isoliert da; Staats- und Regierungschef in aller Welt bekannten sich am Freitag leidenschaftlich zum Klimaschutz.

My job as President is to do everything within my power to give America a level playing field. #AmericaFirst🇺🇸

➡️https://t.co/9VOb99W42r pic.twitter.com/2Lg8gxxXxV