Verkehrsunfall

2.6.2017, 10:45 Uhr

Fussgängerin von Tram in Weil am Rhein (D) schwer verletzt

Beim Überqueren eines Bahnübergangs ist am Donnerstag eine Fussgängerin in Weil am Rhein (D) von einem Tram der grenzüberschreitenden Linie 8 erfasst worden. Die 66-Jährige wurde schwer verletzt. Von sda

Zum Unfall kam es um 16 Uhr am Bahnübergang Hauptstrasse, wie das Polizeipräsidium Freiburg am Freitag mitteilte. Der Chauffeur des BVB-Trams, das in Richtung Friedensbrücke fuhr, habe sofort eine Vollbremsung eingeleitet. Das Verkehrskommissariat Weil am Rhein hat Ermittlungen aufgenommen. Die Tram-Fahrgäste blieben unverletzt.