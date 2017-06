Europol stellt Beweisstücke aus Kinderporno-Videos online

¶ Nachdem die Old Boys knapp dem Abstieg entkommen sind, stehen die Chancen gut, im Schweizer Cup eine Runde weiterzukommen. Für sie spricht die zuletzt gezeigte Formstärke – und dass Gegner YF Juventus seinen Abstieg aus der Promotion League zu verdauen hat.Von Robin Zenklusen. Weiterlesen

Linkempfehlung

¶ Am Freitag bestreitet der FC Basel sein letztes Spiel der Saison. Damit verbunden sind die Verabschiedungen, unter anderem von Präsident Bernhard Heusler und Trainer Urs Fischer. Am Samstag findet dann die offizielle Meisterfeier statt. Der Titelhalter informiert auf seiner Website über die Abläufe an beiden Tagen. Empfohlen von TaWo. Weiterlesen bei fcb.ch