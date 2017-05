Irak

30.5.2017, 01:45 Uhr

Bericht: Elf Tote bei Bombenanschlag in Bagdad

Bei einem Bombenanschlag im Zentrum der irakischen Hauptstadt Bagdad sind mehrere Menschen getötet worden. Der arabische Nachrichtensender Al-Arabija berichtete unter Berufung auf Sicherheitskreise, es habe mindestens elf Tote und zahlreiche Verletzte gegeben. Von sda

Der belebte Stadtbezirk Karrada in Iraks Hauptstadt Bagdad wird erneut Ziel eines Autobombenanschlags. (Archivbild) (Bild: sda)

Die Autobombe explodierte demnach in der Nacht zum Dienstag während des Fastenmonats Ramadan im belebten Stadtbezirk Karrada. Sicherheitskräfte hätten den Anschlagsort und umliegende Strassen abgeriegelt, hiess es.

Fotos und Videoaufnahmen auf der Internetseite des Senders zeigten brennende Gebäude, zerfetztes Restaurantmobiliar und mit Trümmern übersäte Strassen. In den vergangenen Monaten hatte die Terrorgruppe Islamischer Staat (IS) wiederholt Ziele in Bagdad angegriffen.