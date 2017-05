Griechenland

29.5.2017, 06:05 Uhr

Ehemaliger griechischer Regierungschef Mitsotakis gestorben

Der frühere griechische Regierungschef Konstantinos Mitsotakis ist am Montagmorgen im Alter von 98 Jahren in Athen gestorben. Dies teilte seine Familie in einer kurzen Erklärung mit. Er starb «umgeben von Menschen, die ihn liebten und die er liebte», hiess es darin. Von sda

Hat die Politik seinen Kindern weitervererbt: Griechenlands ehemaliger Regierungschef Konstantinos Mitsotakis ist 98-jährig gestorben. (Archivbild) (Bild: sda)

Mitsotakis war einer der bedeutendsten liberal-bürgerlichen Politiker Griechenlands. Der auf Kreta am 18. Oktober 1918 geborene Politiker war zwischen 1990 und 1993 griechischer Regierungschef.

Zuvor war er Mitglied des Parlamentes in Athen seit 1952 und war in der zweiten Hälfte des vergangen Jahrhunderts Finanz-, Wirtschafts- und Aussenminister. Mitsotakis ist Vater des heutigen Chefs der griechischen konservativen Partei Nea Dimokratia (ND), Kyriakos Mitsotakis und der früheren griechischen Aussenministerin und Bürgermeisterin von Athen Dora Bakogianni.