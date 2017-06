Brand

3.6.2017, 10:30 Uhr

Auto bei Brand in Münchenstein BL zerstört

3.6.2017, 10:30 Uhr

In einer Doppelgarage eines Mehrfamilienhauses in Münchenstein BL hat am Freitagabend ein Auto gebrannt. Verletzt wurde niemand. Von sda

Das Fahrzeug war kurz vor Brandausbruch in der Garage an der Oberwilerstrasse parkiert worden, wie die Baselbieter Polizei am Samstag mitteilte. Sie geht derzeit von einer technischen Ursache des Brandes aus. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Schäden entstanden durch das Feuer auch an der Hausfassade.