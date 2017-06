Illegales Glücksspiel

2.6.2017, 16:50 Uhr

Schlag gegen sechs illegale Glücksspiel-Lokale im Kanton Solothurn

Die Polizei hat am Donnerstag und Freitag in Grenchen und in der Region Olten sechs Lokale wegen illegalen Glücksspiels kontrolliert. Dabei wurden Glücksspielautomaten und Bargeld sichergestellt. Die Lokalbetreiber wurden angezeigt. Von sda

In Grenchen wurden am frühen Freitagmorgen in einem Lokal mehrere illegale Spielgeräte sowie mehrere 1000 Franken Bargeld konfisziert. Die Kontrolle war aufgrund polizeilicher Ermittlungen durchgeführt worden, wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilte. Der Betreiber des Lokals, ein 42-jähriger Türke, müsse wegen verschiedener Delikte mit einer Anzeige rechnen.

Ebenfalls aufgrund von Hinweisen und Ermittlungen kontrollierte die Kantonspolizei am Donnerstagabend zwei Vereinslokale in Olten sowie je ein Lokal in Trimbach, Wöschnau und Dulliken. In all den Lokalen trafen die Polizisten auf illegale Geldspielautomaten oder Wettstationen.

Die Lokalbetreiber, drei Türken, ein Schweizer, ein Bulgare und ein Serbe im Alter zwischen 22 und 66 Jahren, wurden angezeigt. Zudem wurde eine kleine Menge Bargeld sichergestellt.